Провалы в битве за Угледар: военные возможности ВС РФ теперь под вопросом

Под Угледаром происходят величайшие танковые сражения за всю войну.

Российские войска повторяют свои ошибки в начале полномасштабного вторжения в Украину и снова атакуют колоннами при попытке захватить Угледар. Расследование катастрофических потерь оккупантов при их попытке наступления под Угледаром раскрыло ряд проблем армии РФ.

Об этом говорится в отчете ISW.

Согласно информации, российские войска во время безуспешных танковых атак несколько недель подряд продолжали совершать серьезные ошибки и заводили танковые колонны в украинские засады.

По данным ВСУ, российские войска потеряли не менее 130 танков и бронетранспортеров во время трехнедельного наступления, что заставило их прибегнуть к лобовым атакам с применением пехоты.

Украинские военные успешно заманивали российские танки в зоны поражения, прежде чем обездвижить российские колонны и направить их на заминированные обочины дорог, а затем добивали технику ствольной артиллерией и установками HIMARS.

Российские подразделения, дислоцированные в районе Угледара, прежде всего 155-я бригада морской пехоты, в основном укомплектованы плохо обученным мобилизованным персоналом, ранее уже понесшим огромные потери в этом районе в октябре 2022 года, символизирует неспособность российских вооруженных.

Эксперты ISW также отмечают, что усиление неудач российских военных по разным направлениям будет препятствовать способности оккупантов проводить эффективные наступательные операции.

Напомним, ВСУ уничтожили под Угледаром элитную 155-ю бригаду морской пехоты. Доукомплектовывать подразделение пришлось мобилизованными.

Бывший советник Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив объяснил, что пока ВСУ удерживают Угледар, грозят россиянам быстрым ударом на Мариуполь.

Разнесли целую колонну россиян: натовское оружие в руках украинцев делает чудеса под Угледаром