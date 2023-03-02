Визит Лукашенко в Китай: ISW объяснил, почему эта поездка выгодна Путину

Лукашенко хочет помочь России в уклонении от санкций ЕС

Россия может использовать визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай для достижения нескольких своих задач, среди которых есть обход режима санкций.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Александр Лукашенко и лидер Китая Си Цзиньпин 1 марта подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу санкций против РФ.

Подписанные документы включают стратегию совместного белорусско-китайского промышленного развития, документ о белорусско-китайском научно-техническом сотрудничестве на 2023-2024 годы и меморандум о взаимопонимании совместных проектов с использованием государственных кредитов Китая.

Лукашенко, скорее всего, намерен этими соглашениями поддержать свои давние усилия по развитию китайского экономического влияния в Беларуси, чтобы застраховаться от российского интеграционного давления.

По мнению экспертов ISW, эти меры в лучшем случае отсрочат кампанию России по обеспечению полного экономического контроля над Беларусью. Ряд документов также касается китайско-белорусского торгово-экономического сотрудничества. Лукашенко ранее уже выражал поддержку расширению экономического присутствия Китая в Беларуси.

Также целью визита Лукашенко может быть продвижение нарратива о том, что Россия готова к мирным переговорам.

Напомним, 28 февраля Лукашенко прибыл в Китай для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

Эксперт объяснил, зачем Лукашенко прилетел в Пекин.

Китай заявляет, что этот визит является "возможностью содействовать дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества" с Беларусью.

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