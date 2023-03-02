Провали у битві за Вугледар: військові можливості ЗС РФ тепер під питанням

Під Вугледаром відбуваються найбільші танкові битви за всю війну.

Російські війська повторюють свої помилки на початку повномасштабного вторгнення до України та знову атакують колонами при спробі захопити Вугледар. Розслідування катастрофічних втрат окупантів під час їхньої спроби наступу під Вугледаром розкрило низку проблем армії РФ.

Про це йдеться узвіті ISW.

Згідно з інформацією, російські війська під час безуспішних танкових атак кілька тижнів поспіль продовжували робити серйозні помилки і заводили танкові колони в українські засідки.

За даними ЗСУ, російські війська втратили не менше 130 танків і бронетранспортерів під час тритижневого наступу, що змусило їх вдатися до лобових атак із застосуванням піхоти.

Українські військові успішно заманювали російські танки в зони поразки, перш ніж знерухомити російські колони та направити їх на заміновані узбіччя доріг, а потім добивали техніку ствольною артилерією та установками HIMARS.

Російські підрозділи, дислоковані в районі Вугледару, насамперед 155-а бригада морської піхоти, в основному укомплектовані погано навченим мобілізованим персоналом, який раніше вже зазнав величезних втрат у цьому районі в жовтні 2022 року, символізує нездатність російських збройних сил.

Експерти ISW також зазначають, що посилення невдач російських військових на різних напрямках перешкоджатиме здатності окупантів проводити ефективні наступальні операції.

Нагадаємо, ЗСУ знищили під Вугледаром елітну 155-у бригаду морської піхоти. Доукомплектовувати підрозділ довелося мобілізованими.

Колишній радник Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів пояснив, що поки ЗСУ утримують Вугледар, то загрожують росіянам швидким ударом на Маріуполь.

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