Чому Вугледар є принциповим для росіян: пояснення військового

Ситуація на Вугледарському напрямку досі складна, окупанти кидають усі зусилля для прориву української оборони.

Чому Вугледар для росіян є принциповим для захоплення, пояснив військовослужбовець, колишній радник Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів в інтерв’ю ТСН.ua.

"Так чи інакше ворог відкушує маленькі ділянки фронту — десь щось він захоплює, а ми потім контратакуємо і це повертаємо. Зараз ключовим моментом для розуміння є те, що ті війська, які зібрали для наступу, є розбитими і ці бригади виведені зараз для відновлення. Очевидно, що буде якась пауза стосовно штурмів, хоча я думаю, що артилерійські удари по Вугледару не будуть припинятися. Однак ворогу знадобиться тиждень-два, щоб зібрати нові сили для нового штурмового удару", — вважає Андрусів.

Військовослужбовець зазначив, що Вугледар для росіян є принциповим місцем: "Вони мусять докласти максимум зусиль, щоб його звільнити. Тому очікуємо, що там поляже ще не одна тисяча російських військових".

Андрусів пояснив, що поки ЗСУ утримують Вугледар, то загрожують росіянам швидким ударом на Маріуполь. Більше того, ворог не може просуватися північніше Бахмута, Слов’янська, Костянтинівки, якщо не вирішить питання стосовно Вугледара.