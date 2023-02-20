Китай може поставляти летальну зброю РФ: як це вплине на перебіг війни

Якщо Китай вдасться до таких кроків, то розпочнеться глобальна криза, суть якої полягатиме в тому, що КНР будуть відрізати від західної економіки.

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив повідомлення про те, що Китай, ймовірно, надасть Росії військову допомогу, яка може бути спрямована на підтримку агресії в Україні.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовослужбовець, колишній радник керівника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Також посол США в ООН заявили, якщо таке рішення буде ухвалено, це стане червоною лінією.

Військовослужбовець, колишній радник Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів прокоментував вплив цієї можливої події на перебіг війни.

"Втручання Китаю в цю війну спровокує Третю світову, яка, можливо, розгортатиметься не відразу бойовими діями, але неминуче візьме курс у цьому напрямку. Тобто якщо КНР втрутиться, в першу чергу від цього сильно постраждає Україна", - сказав він.

Експерт зазначив, якщо російська армія "має багато м’яса, то багато техніки і боєприпасів вона не має".

"Ці засоби у неї вичерпуються, а інтенсивність атак падає. Можливо, кілька наступів вони ще спробують зробити, але це вже будуть останні їхні дії. Тільки за допомогою Китаю Росія може вирішити цю проблему. Очевидно, що, перш за все, постраждаємо дуже сильно ми. Але варто розуміти, якщо КНР вдасться до таких кроків, то розпочнеться глобальна криза, суть якої полягатиме в тому, що Китай будуть відрізати від західної економіки. Це призведе до дуже серйозних конфліктів і в тихоокеанському регіоні. Фактично це можливий старт Третьої світової війни. Я схильний думати, що Китай таким чином намагається тиснути на Штати. Це своєрідний шантаж, але до реалізації задуму Китай не вдасться, адже втрати його будуть просто колосальними", - зазначив він.

Додамо, що Китай може передати Росії танки для війни проти України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія використовує китайські безпілотники у війні з Україною. Деякі з дронів постачає компанія з КНР DJI.

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