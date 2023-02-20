"Залишилося "оздобити": Резніков поділився новинами про "літакову коаліцію" для України

Спочатку була "танкова ініціатива", потім - "танкова коаліція", уже існує схожа ініціатива щодо літаків, каже Резніков.

Питання надання Україні сучасних літаків західного виробництва вже вирішене.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу 20 лютого.

"Спочатку була "танкова ініціатива", яка народилася у певних головах, і її відпрацьовували, потім настала "танкова коаліція". Те ж саме, повірте мені, з літаками. Ініціатива вже існує. Залишилося "оздобити" цю "літакову коаліцію", - висловився він.

Резніков зауважив, що питання авіаційної платформи ще трішечки політичне, але він "точно знає і відчуває, що воно вже вирішене".

"Просто питання вибору, яка саме платформа буде основною, базовою. Це принципове завдання", - сказав голова Міноборони.

Резніков пояснив, що за допомогою авіаційної платформи можна спостерігати за ситуацією з радарів і вражати позиції супротивника із застосуванням зброї. Він також наголосив на необхідності зупинення "домінації російської авіації в небі", не дати йти росіянам у контрнаступ і підготувати наш контрнаступ.

"Тобто це система захисту, це частина нашої протиповітряної оборони, і ми це пояснюємо нашим партнерам", - наголосив Резніков.

Міністр пояснив,, що зараз існує питання прагматичної оцінки — які є запчастини, які техніки-інженери легше навчать наших техніків-інженерів, яку зброю ми будемо застосовувати та інше.

“Власне кажучи, це питання вибору кращого рішення”, - запевнив він.

Нагадаємо, Швеція може передати Україні потужні винищувачі власного виробництва Gripen, однак є певні обмеження, пов’язані з цією допомогою.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда назвав нелегким та суперечливим рішенням постачання його країною сучасних бойових літаків Україні.

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