"Російська імперія почала вмирати" – експерт

Експерт назвав важливий висновок після майже року війни Росії проти України.

Наближається річниця вторгнення Росії до України. Військовослужбовець, колишній радник Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у інтерв’ю ТСН.ua зробив свій основний висновок.

"Російська імперія почала вмирати. Рівно рік тому я давав інтерв’ю, в якому зазначив наступне – якщо Росія вторгнеться в Україну, то це буде війна, від якої залежатиме майбутнє Росії, а не нашої держави. За цей рік стало зрозуміло, що у Російської імперії майбутнього немає. Фактично це її кінець", - резюмував він.

Нагадаємо, генерал Бен Годжес пояснив, чому Росія не наважиться застосувати ядерну зброю у війні проти України.

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