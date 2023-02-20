"Российская империя начала умирать" – эксперт

Эксперт назвал важный вывод после почти года войны России против Украины.

Грядет годовщина вторжения России в Украину. Военнослужащий, бывший советник Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусов в интервью ТСН.ua сделал основное заключение.

"Российская империя начала умирать. Ровно год назад я давал интервью, в котором отметил следующее – если Россия вторгнется в Украину, то это будет война, от которой будет зависеть будущее России, а не нашего государства. За этот год стало понятно, что в Российской империи будущего нет. Фактически это ее конец", — резюмировал он.

Напомним, генерал Бен Ходжес объяснил, почему Россия не отважится применить ядерное оружие в войне против Украины.

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