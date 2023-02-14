Россия не решится применить ядерное оружие – генерал Бен Ходжес объяснил, почему

Россия уже неоднократно получала предупреждения, в частности, от США, о последствиях для нее в случае применения ядерного оружия.

Генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес убежден, что шансов на то, что Россия применит ядерное оружие в войне против Украины, практически нет.

Такое мнение Бен-Годжес высказал в интервью ТСН.ua.

"Думаю, что шансов на то, что Россия применит ядерное оружие практически нет. Это так маловероятно… Президент Байден предупредил их о катастрофических последствиях. Я думаю, они в это верят. И они также знают, что с помощью тактического ядерного оружия они ничего не достигнут. Это не изменит ситуацию на поле боя в их пользу. Не будет каких-то ярких результатов для России от применения ядерного оружия. На самом деле, лучше всего ядерное оружие работает, если его не использовать. Потому что люди переживают: "Боже, они могут ядерное оружие применить". Как только они это сделают, все закончится", — сказал он.

Напомним, Бен Ходжес рассказал, что Украина может победить Россию, в частности освободить Крым уже в этом году, если Запад во главе с США будет продолжать предоставлять оружие, боеприпасы, оборудование.

Он также считает, что Россия не отважится запускать ракеты по территории Украины из Средиземного моря.

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