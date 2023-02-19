Дуда рассказал, о чем будет говорить с Байденом и Столтенбергом

Президент Польши будет говорить с Байденом и Столтенбергом об усилении помощи Украине.

Президент Польши Анджей Дуда обсудит с главой Белого дома Джо Байденом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом вопросы усиления оборонных возможностей Украины.

Об этом Дуда сказал интервью Наталье Мосейчук.

"Я буду говорить с президентом Байденом. У нас также состоится встреча группы стран НАТО из нашей части Европы, так называемой "Бухарестской девятки" или Б-9. Вместе с президентом Байденом мы приглашаем лидеров центральноевропейских стран-членов НАТО присоединиться к нам здесь (в Польше. – Ред.)", – заявил польский президент.

Дуда сообщил, что в Брюсселе с на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом он планирует поднять ряд вопросов: