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Дуда рассказал, о чем будет говорить с Байденом и Столтенбергом

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
569
Время на прочтение
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Дуда рассказал, о чем будет говорить с Байденом и Столтенбергом

Фото: Офис президента Украины

Президент Польши будет говорить с Байденом и Столтенбергом об усилении помощи Украине.

Президент Польши Анджей Дуда обсудит с главой Белого дома Джо Байденом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом вопросы усиления оборонных возможностей Украины.

Об этом Дуда сказал интервью Наталье Мосейчук.

"Я буду говорить с президентом Байденом. У нас также состоится встреча группы стран НАТО из нашей части Европы, так называемой "Бухарестской девятки" или Б-9. Вместе с президентом Байденом мы приглашаем лидеров центральноевропейских стран-членов НАТО присоединиться к нам здесь (в Польше. – Ред.)", – заявил польский президент.

Дуда сообщил, что в Брюсселе с на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом он планирует поднять ряд вопросов:

  • как вообще планируется процесс усиления Украины в плане оборонной инфраструктуры с точки зрения НАТО в целом;
  • какое вооружение предполагается передать Украине и в каком режиме;
  • есть ли сегодня какие-либо концепции со стороны Североатлантической штаб-квартиры по этому вопросу.

Ранее Анджей Дуда сообщил, может ли Польша поделиться с Украиной современными самолетами. Также он рассказал, как Россия стравливает нации.

Напомним, что президент США Джо Байден прибудет в Польшу в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
569
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