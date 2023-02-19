Дуда рассказал, о чем будет говорить с Байденом и Столтенбергом

Президент Польши будет говорить с Байденом и Столтенбергом об усилении помощи Украине.
Президент Польши Анджей Дуда обсудит с главой Белого дома Джо Байденом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом вопросы усиления оборонных возможностей Украины.
Об этом Дуда сказал интервью Наталье Мосейчук.
"Я буду говорить с президентом Байденом. У нас также состоится встреча группы стран НАТО из нашей части Европы, так называемой "Бухарестской девятки" или Б-9. Вместе с президентом Байденом мы приглашаем лидеров центральноевропейских стран-членов НАТО присоединиться к нам здесь (в Польше. – Ред.)", – заявил польский президент.
Дуда сообщил, что в Брюсселе с на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом он планирует поднять ряд вопросов:
- как вообще планируется процесс усиления Украины в плане оборонной инфраструктуры с точки зрения НАТО в целом;
- какое вооружение предполагается передать Украине и в каком режиме;
- есть ли сегодня какие-либо концепции со стороны Североатлантической штаб-квартиры по этому вопросу.
Ранее Анджей Дуда сообщил, может ли Польша поделиться с Украиной современными самолетами. Также он рассказал, как Россия стравливает нации.
Напомним, что президент США Джо Байден прибудет в Польшу в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины.
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