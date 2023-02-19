Дуда розповів, про що говоритиме з Байденом і Столтенбергом

Президент Польщі говоритиме з Байденом і Столтенбергом про посилення допомоги Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда обговорить з главою Білого дому Джо Байденом і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом питання посилення оборонних спроможностей України.

Про це Дуда сказав інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Я буду говорити з президентом Байденом. У нас також відбудеться зустріч групи країн НАТО з нашої частини Європи, так званої "Бухарестської дев'ятки" або Б-9. Разом з президентом Байденом ми запрошуємо лідерів центральноєвропейських країн-членів НАТО приєднатися до нас тут (у Польщі. – Ред.)", – заявив польський президент.

Дуда повідомив, що в Брюсселі з на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, він планує підняти низку питань: