Дуда розповів, про що говоритиме з Байденом і Столтенбергом

Президент Польщі говоритиме з Байденом і Столтенбергом про посилення допомоги Україні.
Президент Польщі Анджей Дуда обговорить з главою Білого дому Джо Байденом і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом питання посилення оборонних спроможностей України.
Про це Дуда сказав інтерв'ю Наталії Мосейчук.
"Я буду говорити з президентом Байденом. У нас також відбудеться зустріч групи країн НАТО з нашої частини Європи, так званої "Бухарестської дев'ятки" або Б-9. Разом з президентом Байденом ми запрошуємо лідерів центральноєвропейських країн-членів НАТО приєднатися до нас тут (у Польщі. – Ред.)", – заявив польський президент.
Дуда повідомив, що в Брюсселі з на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, він планує підняти низку питань:
- як взагалі планується процес посилення України в плані оборонної інфраструктури з точки зору НАТО в цілому;
- яке озброєння передбачається передати Україні, і в якому режимі;
- чи є сьогодні якісь концепції з боку Північноатлантичної штаб-квартири з цього питання.
Раніше Анджей Дуда повідомив, чи може Польща поділитися з Україною сучасними літаками. Також він розповів, як Росія нацьковує нації.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден прибуде до Польщі у річницю початку повномасштабної війни Росії проти України.
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