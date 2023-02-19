Байден у Польщі поставить Путіну ультиматум: Фейгін – про останній шанс для диктатора

На думку Фейгіна, Путінові дадуть останній шанс і термін, щоб все виправити.

Президент США Джо Байден під час офіційного візиту до Польщі 20-21 лютого може поставити російському диктаторові Путіну ультиматум.

Про це заявив російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін, інформує "24 канал".

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На його думку, Путіну дадуть останній шанс і термін, щоб все виправити. Промова Байдена стане символічною, вважає Фейгін.

"За словами Байдена дещо і стоїть. Це не просто кинуті погрози, в цього є досить конкретне військово-матеріальне наповнення", – вважає журналіст.

Натомість, якщо деескалації не відбудеться, Вашингтон ухвалить радикальні рішення, аби закінчити війну у 2023 році. Зокрема йдеться про постачання Україні літаків та ракет дальньої дії.

Фейгін зауважив, що важливу роль на активізацію США в українському питанні грають і внутрішньополітичні чинники Америки. Адже через 1,5 роки у Штатах відбудуться вибори, тому Байден не може розпочинати передвиборчу кампанію з тривалою війною.

"Байдену потрібно прийти туди як переможцю. Це єдиний шанс для нього залишитися на другий термін", – пояснив російський правозахисник.

Водночас, Путін розуміє всю загрозу свого становища, однак не має іншого виходу.

"Якщо він відведе війська та припинить війну – це самовбивство, а якщо не зробить цього – це самовбивство дещо відкладене на потім", – підсумував Фейгін.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден прибуде до Польщі у річницю початку повномасштабної війни Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський теж планує відвідати Польщу та зустрітись з Байденом.