Дуда сообщил, может ли Польша поделиться с Украиной современными самолетами.

На вооружении польской армии пока не слишком много истребителей F-16.

Президент Польши Анджей Дуда назвал нелегким и противоречивым решением передачу его страной современных боевых самолетов Украине.

Об этом он говорил в интервью Наталье Мосейчук.

Польский президент отметил, что его страна не обладает слишком мощными военно-воздушными силами, отметив, что на вооружении находятся некоторые самолеты с советских времен, купленные у Советского Союза или в армии ГДР (коммунистической Восточной Германии — ТСН.ua ), когда эта государство прекратило свое существование, а его оборудование можно было взять на вооружение.

“Тогда мы получили партию МиГ-29 за символические средства. Это были современные самолеты по нашим тогдашним меркам. Сегодня некоторые из этих самолетов все еще находятся на вооружении польской армии", – рассказал Анджей Дуда.

Он также сообщил, что небольшое количество истребителей F-16 Польша приобрела у США в рамках программы модернизации польских ВВС.

“Этих самолетов всего 48, потому их не так много. Учтите, что на одном американском авианосце сто самолетов, так что для потенциала нашей страны это немного. Сейчас мы закупаем самолеты. Мы заказали из США две эскадрильи самолетов F-35. Мы также покупаем истребители, современные, новые из Южной Кореи. Недавно был подписан контракт. Ожидаем, что эти самолеты – FA-50 будут доставлены в Польшу в конце этого года, но это будущее”, — подчеркнул польский лидер.

По его словам, польской армии все еще не хватает современных самолетов F-16, защищающих воздушное пространство страны и позволяющих выполнять миссию воздушного патрулирования в других странах Североатлантического альянса.

“Отказ от любого из этих самолетов – это очень, очень противоречивое, серьезное решение, особенно ввиду того, что они нуждаются в очень значительных средствах на техническое обслуживание. Это очень сложная техника, которая требует очень серьезного обслуживания, это очень сложный процесс, и в результате мы не сомневаемся, что это потребует более широких действий со стороны НАТО", — объяснил Анджей Дуда.

Польский президент в этом контексте отметил, что танки "Леопард" тоже нуждаются в обслуживании, но несравненно менее современном и специализированном, чем самолеты F-16. Так что украинские танкисты уже овладевают этой техникой на территории Польши.

"Леопарды" также нуждались в большем внимании, потому что нужны сервисные машины, нужные помещения и запасные части, механики и т.д. В настоящее время украинские солдаты проходят обучение в Польше для обслуживания танков "Леопард". Я встречался с ними два дня назад”, — сказал он.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда считает, что Украине следует передать современные истребители, чтобы помочь Силам обороны отразить российскую агрессию. Но поскольку это требует времени для обучения украинских пилотов, они могут получить от Польши хорошо знакомые им советские МиГ-29.

Читайте также: