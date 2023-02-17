Истребители для Украины: "Ни одна из стран не пообещала предоставить Украине самолеты" — Кулеба

Украина нуждается в артиллерийских боеприпасах, танках и бронетехнике и системах ПВО.

Пока ни одна страна не пообещала предоставить Украине истребители. Впрочем, есть правительство, которое взяло на себя организацию обучения украинских пилотов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому WAZ.

На нем глава МИД рассказал о значении истребителей для Украины. В частности, отметил, что именно они могут помочь изменить ситуацию в поле боя.

"Есть два пункта. Истребители поддерживают собственное ПВО, ведь самолеты также можно использовать для сбивания вражеских ракет. Во-вторых, авиация важна для контрнаступления. Особенно нас заинтересовали бы истребители США, Великобритании, Франции и Германии. Эти страны имеют наибольшие производственные мощности и самые большие. авиапарки", — добавил Кулеба.

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Он добавил, что на сегодняшний день Украина нуждается в артиллерийских боеприпасах, танках и бронетехнике и системах ПВО. По его словам, именно от скорости предоставления оружия будет зависеть окончание войны.

Оружие для Украины

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что на сегодняшний день Украине нужна прежде всего артиллерия и другие наземные средства поражения, вторыми и третьими по приоритетности являются средства ПВО и боевые бронемашины.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что западные партнеры подтвердили "больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что Россия стремится поставить на паузу поставки оружия в Украину, чтобы собраться с силами для нового наступления.

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