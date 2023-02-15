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Россия стремится снизить темпы поставки оружия в Украину — Подоляк

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Россия стремится снизить темпы поставки оружия в Украину — Подоляк

Фото: Getty Images

Россия стремится поставить на паузу поставки оружия в Украину, чтобы собраться с силами для нового наступления.

Россия хочет снизить темпы поставок вооружения Украине, чтобы накопить собственные силы и уничтожить еще больше населенных пунктов.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"РФ хочет получить маленькую паузу в нашей поставке, чтобы оттеснить нас и зайти еще на 10-20-30 км на территорию Украины, и уничтожать населенные пункты. А потом говорить, что это надо останавливать и что она (Россия – ред.) якобы не проиграет. И после этого Россия будет просить Европу склонить нас к переговорам. Это примитивная тактика, но она может сработать", — считает Подоляк.

По его словам, это позволит оккупантам продвинуться на украинские земли глубже и уничтожить больше населенных пунктов. Однако армия РФ сегодня уже совсем не та, что была в прошлом году.

"Главная задача для России — это снизить темпы поставок и переговоров. Потому что они могут снова накопить определенный ресурс, а в отличие от февраля 2022 года, у них сейчас другая армия. Она менее профессиональна, у нее много старой техники. Техники 50-х и 60-х годов. Советская старая техника", — подчеркнул Подоляк.

Отметим, Михаил Подоляк также заявил, что западные партнеры понимают, что в ближайшие месяцы можно окончательно дожать Россию на фронте, и нужно ускорять передачу Украине необходимого вооружения.

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Дата публикации
Просмотры
618
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