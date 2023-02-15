Росія прагне знизити темпи постачання зброї до України — Подоляк

Росія прагне поставити на паузу постачання зброї до України, аби зібратися з силами для нового наступу.

Росія хоче знизити темпи постачання озброєння Україні, аби накопичити власні сили та знищити ще більше населених пунктів.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"РФ хоче отримати маленьку паузу в нашому постачанні, щоб відтиснути нас і зайти ще на 10-20-30 км на територію України, і знищувати населені пункти. А потім казати, що це треба зупиняти й що вона (Росія - ред.) нібито не програє. І після цього Росія буде просити Європу змусити нас до переговорів. Це примітивна тактика, але вона може спрацювати", - вважає Подоляк.

За його словами, це дасть змогу окупантам просунутись на українські землі глибше та знищити більше населених пунктів. Однак армія РФ сьогодні вже зовсім не та, що була минулого року.

"Головне завдання для Росії - це знизити темпи постачання та переговорів. Тому що вони можуть знову накопичити певний ресурс, а на відміну від лютого 2022 року, у них зараз інша армія. Вона менш професійна, в неї багато старої техніки. Техніки 50-х та 60-х років. Радянська стара техніка", - наголосив Подоляк.

Зазначимо, Михайло Подоляк також заявив, що західні партнери розуміють, що протягом найближчих місяців можна остаточно дотиснути Росію на фронті, і треба пришвидшувати передавання Україні необхідного озброєння.

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