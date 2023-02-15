Зеленський пояснив, чому так важливо тримати Бахмут

Сили оборони України виконують своє завдання в Бахмуті і знищують максимум ворога.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська тримають оборону Бахмута, щоб держава підготувалась до деокупації своїх територій.

Про це президент сказав на спільній з прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном пресконференції в Києві 15 лютого.

Зеленський поінформував, що найскладніша і найгарячіша ситуація на фронті – на Бахмутському і Вугледарському напрямках. Сили оборони України тримаються там і завдають ворогу максимальних втрат.

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Президент додав, що загалом на сході України непросто, однак Бахмут не просто так називають фортецею.

"На жаль, фортеця жива, маю на увазі, із живих людей, така жива стіна. Така дороговартісна ця війна для історії нашої держави. Але з усім тим, люди міцні, захищаються міцно, стоять, розуміють, що вони – фортеця для того, щоб Україна готувалась до деокупації всіх територій", – розповів глава держави.

Він зазначив, що тому українські воїни стоять міцно, виконують своє завдання і що найголовніше на сьогодні – знищують максимум ворога.

Зеленський, додав що перебуває на постійному зв'язку з усіма військовими командувачами.

Нагадаємо, напередодні голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі висловив думку, що українські війська не відступлять від Бахмута, і описав ситуацію там як "украй затяжну битву на виснаження з дуже високим рівнем втрат".

За оцінками аналітиків американського Інституту вивчення війни, завдяки обороні Бахмута українські бійці створили умови для майбутнього контрнаступу. Тож рішення України захищати Бахмут може бути стратегічно обґрунтованим, попри витрати.

Зауважимо, що для повноцінного підготування до деокупації територій України знадобиться декілька місяців.Таку заяву зробив міністр оборони Олексій Резніков.

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