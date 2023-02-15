Зеленский объяснил, почему так важно держать Бахмут

Силы обороны Украины выполняют свою задачу в Бахмуте и уничтожают максимум врага.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска держат оборону Бахмута, чтобы государство подготовилось к деоккупации своих территорий.

Об этом президент сказал на совместной с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-конференции в Киеве 15 февраля.

Зеленский проинформировал, что самая сложная и горячая ситуация на фронте – на Бахмутском и Угледарском направлениях. Силы обороны Украины держатся там и наносят врагу максимальные потери.

Также читайте В ВСУ рассказали, при каких условиях военные могут отойти от Бахмута

Президент добавил, что на востоке Украины в целом непросто, однако Бахмут не просто так называют крепостью.

"К сожалению, крепость живая, имею в виду, из живых людей, такая живая стена. Такая дорогая эта война для истории нашего государства. Но вместе с тем, люди крепкие, защищаются крепко, стоят, понимают, что они – крепость для того, чтобы Украина готовилась к деоккупации всех территорий", – рассказал глава государства.

Он отметил, что поэтому украинские воины стоят крепко, выполняют свою задачу и что самое главное на сегодняшний день – уничтожают максимум врага.

Зеленский добавил, что находится на постоянной связи со всеми военными командующими.

Напомним, накануне глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли выразил мнение, что украинские войска не отступят от Бахмута, и описал ситуацию там как "крайне затяжное сражение на истощение с очень высоким уровнем потерь".

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны, благодаря обороне Бахмута украинские бойцы создали условия для предстоящего контрнаступления. Поэтому решение Украины защищать Бахмут может быть стратегически обоснованным, несмотря на потери.

Заметим, что для полноценной подготовки к деоккупации территорий Украины понадобится несколько месяцев. Такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.