В ВСУ рассказали, при каких условиях военные могут отойти от Бахмута

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, при каких условиях украинские военные могут отойти из Бахмута Донецкой области.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, тактические отступления возможны в разных ситуациях. Прежде всего, когда речь идет о сохранении личного состава или для улучшения своего тактического положения или более эффективно проведения оборонной операции.

"Важно, чтобы враг не имел возможности системно прорвать нашу оборону. Тогда он обрушивает тылы и просто двигается по направлению к главному удару. Например, в данном случае это Славянск и Краматорск", — сказал он.

Череватый подчеркнула, что даже в случае ухода из города оккупанты не должны прорваться на Славянск и Краматорск.

Представитель ВСУ отметил, что украинские защитники на Бахмутском направлении обескровливают врага – уничтожают лучшие российские части. Руководитель этого участка фронта – один из самых опытных генералов командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, который планировал Киевскую битву, Харьковскую и Лиманскую операции.

Напомним, американские аналитики Институт изучения войны считают, что ВСУ создали условия для предстоящего контрнаступления – благодаря обороне Бахмута. Все больше — Россия потеряла на направлении немало "вагнеровцев". подчеркивается, что решение защищать Бахмут является стратегически обоснованным.

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