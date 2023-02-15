Путин потерял все шансы победить в войне против Украины – военный аналитик

Аналитик уверен, что страны ОДКБ не будут оказывать военную помощь РФ.

Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что у российского диктатора Владимира Путина нет шанса победить в войне и остаться у власти.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Формально, согласно юридическим договорам стран ОДКБ (ОДКБ — это организация коллективной безопасности, которая существует с 1992 года и в которую в настоящее время входят 6 государств: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения — ред.), можно считать, что на Россию уже напали. Они же признали временно оккупированные территории Украины своими. Часть этих оккупированных территорий мы смогли уже вернуть. Поэтому могут считать это нападением на РФ. Это полный бред, конечно. Однако по такой логике они действуют", — пояснил Гетьман.

Он уверен, что страны ОДКБ не будут оказывать военную помощь РФ, которая ведет жестокую войну в Украине.

"Я не думаю, что кто-то из стран-членов ОДКБ будет оказывать реальную помощь РФ. Они пока не хотят портить отношения с Россией, но прекрасно понимают, что Путин потерял все шансы победить в этой войне и остаться у власти", — добавил он.

Напомним, в Главном управлении разведки рассказали, что Путин готовит россиянам "сюрприз" перед годовщиной вторжения в Украину.

Путин нацелился на еще одну страну: что происходит - Ион Табирце

Читайте также: