Выявлено 43 спецучреждения, в которых Россия содержит похищенных в Украине детей

На оккупированных территориях детей изымают из семей и вывозят за тысячи километров, чтобы "перевоспитать" в пророссийском духе.

В среду, 15 февраля, программа Conflict Observatory, поддерживаемая Государственным департаментом США, опубликовала независимый отчет, в котором подробно описывается

переселение тысяч украинских детей на территории под контролем российского правительства.

Об этом сообщили на официальном сайте Госдепа США.

Этот отчет подготовлен партнером программы Yale Humanitarian Research Lab. В нем определены 43 заведения, куда российское правительство переселило украинских детей — некоторые из них в тысячах километрах от их домов.

В отчете приводятся доказательства систематических усилий российского правительства, чтобы разорвать связь между изъятыми детьми и их родственниками дома в Украине, предотвратить возвращение детей в Украину и "перевоспитать" их так, чтобы они стали пророссийскими. Также речь идет о вывозе детей из Украины и передаче их на усыновление семьям в России.

Исследование Yale выявило несколько десятков чиновников Российской Федерации и других лиц, причастных к переселению и депортации украинских детей, что подтверждает поддержку таких действий на всех уровнях российского правительства.

"Незаконная передача и депортация лиц, находящихся под защитой, является серьезным нарушением Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и военным преступлением... Россия должна немедленно прекратить принудительные перемещения и депортации и вернуть детей их семьям или законным опекунам", — отметили в Госдеп США.

Этот отчет еще больше укрепляет решимость США и международного сообщества привлечь к ответственности всех лиц, причастных к военным преступлениям и другим преступлениям, совершенным в Украине во время российской агрессии.

Принудительные лагеря для украинских детей: Россия продолжает депортацию с оккупированных территорий

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне похищают детей с Украины, а затем снимают с ними видео сексуального характера. Жертвами становятся дети, не имеющие родственников.

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