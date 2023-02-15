Виявлено 43 спецзаклади, в яких Росія утримує викрадених в Україні дітей

На окупованих територіях дітей вилучають з родин і вивозять їх за тисячі кілометрів, щоб “перевиховати” у проросійському дусі.

У середу, 15 лютого, програма Conflict Observatory, яка підтримується Державним департаментом США, опублікувала незалежний звіт, у якому детально описується

переселення тисяч українських дітей до територій під контролем російського уряду.

Про це повідомили на офіційному сайті Держдепу США.

Цей звіт, підготовлений партнером програми Yale Humanitarian Research Lab. У ньому визначено 43 заклади, куди російський уряд переселив українських дітей — деякі з них за тисячі кілометрів від їхніх домівок.

У звіті наводяться докази систематичних зусиль російського уряду, щоб розірвати зв’язок між вилученими дітьми та їхніми родичами вдома в Україні, запобігти поверненню дітей в Україну та "перевиховати" їх так, щоб вони стали проросійськими. Також йдеться про вивезення дітей з України та передачу їх на усиновлення сім’ям у Росії.

Дослідження Yale виявило кілька десятків чиновників Російської Федерації та інших осіб, причетних до переселення та депортації українських дітей, що свідчить про підтримку таких дій на всіх рівнях російського уряду.

“Незаконна передача та депортація осіб, які перебувають під захистом, є серйозним порушенням Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та є воєнним злочином... Росія має негайно припинити примусові переміщення та депортації та повернути дітей їхнім родинам або законним опікунам”, - зауважили в Держдепі США.

Цей звіт ще більше укріплює рішучість США та міжнародної спільноти притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до воєнних злочинів та інших злочинів, скоєних в Україні під час російської агресії.

Примусові табори для українських дітей: Росія продовжує депортацію з окупованих територій

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни викрадають дітей з України, а потім знімають із ними відео сексуального характеру. Жертвами стають діти, які не мають родичів.

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