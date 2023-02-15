Путін втратив усі шанси перемогти у війні проти України - військовий аналітик

Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що у російського диктатора Володимира Путіна немає жодного шансу перемогти у війні та залишитися при владі.

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Формально, згідно з юридичними договорами країн ОДКБ (ОДКБ - це організація колективної безпеки, яка існує від 1992 року і до якої наразі входять 6 держав: Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія - ред), можна вважати, що на Росію вже напали. Вони ж визнали тимчасово окуповані території України своїми. Частину цих окупованих територій ми змогли вже повернути. Тому можуть вважати це нападом на РФ. Це повна маячня, звісно. Проте за такою логікою вони діють", - пояснив Гетьман.

Він впевнений, країни ОДКБ не будуть надавати військову допомогу РФ, яка веде жорстоку війну в Україні.

"Я не думаю, що хтось з країн-членів ОДКБ буде надавати реальну допомогу РФ. Вони поки не хочуть псувати стосунків з Росією, але прекрасно розуміють, що Путін втратив всі шанси перемогти у цій війні та залишитись при владі", - додав він.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки розповіли, що Путін готує росіянам "сюрприз" перед річницею вторгнення до України.

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