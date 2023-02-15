Танки вместо авиации для Украины: эксперты подвели главные итоги "Рамштайна-9"

Западные союзники по вопросу военной помощи исходят из задач, которые сегодня нужно решать ВСУ.

Девятый саммит в формате "Рамштайн" прошел 14-15 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Западные союзники обсудили новые шаги по поддержке Вооруженных сил Украины и поставки оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что западные партнеры подтвердили "больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных". Президент добавил, что многие договоренности останутся "за закрытыми дверями". Министр обороны Алексей Резников также выразил удовлетворение результатами заседания оборонной группы в формате "Рамштайн".

По итогам саммита было объявлено, что Украина, в частности, получит системы ПВО SAMP/T, танки Leopard, боеприпасы и бронетехнику. Впрочем, не прозвучали ожидаемые заявления о поставках Украине боевых самолетов и ракет большего радиуса. ТСН.ua собрал комментарии экспертов относительно военной помощи Украине от западных союзников.

Смена приоритетов в военной помощи

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua объяснил, почему в фокусе внимания девятого "Рамштайна" была не авиация или ракеты. По его словам, главная задача, сформулированная во время саммита — это логистика тяжелой техники, танков, артиллерии, боеприпасов.

"Западным странам нужно этот объем вооружения доставить – выполнить логистическую задачу. Даже в своем обращении президент Зеленский именно на этом и делал акцент. Когда эта техника в Украину будет доставлена, мы начнем формирование бригад. А потом встанет вопрос авиации. И тогда, возможно, вместо авиации они предоставят ракеты. Хотя я думаю, что и авиация будет. Фактически все участники заседания "Рамштайн" делают ставку на контрнаступление Украины весной", — отметил Жданов.

На саммите "Рамштайн" рассматривалось предоставление Украине оружия, которое поможет немедленно изменить ситуацию на поле боя, говорит военный эксперт Сергей Грабский.

"Были ли у нас с конца марта-начала апреля какие-то действия, в которых применялась авиация противника в массовом масштабе? Не было. У нас очень изнурительный и тяжелый формат войны в наземных операциях... Говорить, что мы без истребителей потеряем инициативу - отнюдь", — отметил Грабский в интервью ТСН.ua.

По его словам, "сейчас стоит вопрос, что мы можем получить для того, чтобы немедленно переломить ситуацию".

"Речь идет о бронемашинах, системах противовоздушной защиты, ракетах, которые могут использоваться из тех пусковых установок, которые мы уже получили — "Хаймерс", М-270", — объяснил эксперт.

Проблема с самолетами для ВСУ

Военный эксперт Михаил Притула в эксклюзивном интервью ТСН.ua отметил, что поставки самолетов создают большой комплекс проблем с их размещением, обслуживанием и обучением пилотов.

"За эти же деньги можно поставить Украине десятки тысяч беспилотных летательных аппаратов, дронов-камикадзе, которые будут решать почти те же проблемы. За эти же деньги можно поставить достаточное количество зенитно-ракетных систем, которые будут также закрывать небо от вражеской авиации", — объяснил он.

По его словам, западные союзники в вопросе военной помощи исходили из задач, которые сегодня нужно решать ВСУ – это уничтожение большого количества пехоты противника, логистических цепей и скоплений бронетехники. "Поможет ли в этом авиация? Не всегда", — говорит Притула.

Эксперт выразил уверенность, что Украине все-таки дадут авиацию, но она не даст перелома в ходе войны.

"Какие-то задачи будут возложены на авиацию, но обслуживание даже 10 самолетов очень сложное. Это комплекс проблем, которые будет очень трудно решать. Места базирования самолетов сразу станут известны противнику, они будут видеть это со спутников. Это будет трата времени., ресурсов. Я уверен, что будет авиация, но это не панацея, это не "волшебная палочка", которая прилетит на крыльях и все решит. Решает высокоточное оружие — артиллерия, ракетные войска", — заявил он.

Как "Рамштайн" может повлиять на сроки наступления ВСУ

Украина и западные союзники на саммите "Рамштайн" могли принять решение о начале большого наступления ВСУ уже в ближайшие недели.

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский на канале "Freeдом", анализируя заявление министра обороны США Ллойда Остина.

Также читайте Подоляк рассказал, когда западные танки могут попасть на поле боя в Украине

"Очень сильное было выступление... Важная фраза была — мы вступили в критическую фазу этой войны и ближайшие недели будут решающими. Фраза о ближайших неделях была трансформирована им в заключительном выступлении очень существенно. Он сказал, что мы стоим на пороге украинского весеннего наступления, и оно начнется в ближайшие недели (weeks away)", — подчеркнул Пионтковский.

Как отметил эксперт, ранее считалось, что Украина начнет наступление в мае-июне, получив полный набор оружия, а сейчас речь идет о наступлении "weeks away". По его словам, западные союзники "будто бы подталкивают Украину к наступлению".

"Видимо, Украина, США, Великобритания и вся западная коалиция приняли решение о переходе в серьезное контрнаступление — не в начале мая, а в ближайшие недели", — полагает Пионтковский.

Читайте также: