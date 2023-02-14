Глава Пентагона назвал страны, которые передадут Украине танки Leopard

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал страны, вошедшие в "танковую коалицию" для Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин перечислил страны, которые начали подготовку к передаче Украине боевых танков Leopard 2 или пообещали их предоставить.

Об этом Остин сказал перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины 14 февраля.

"Группа стран, в том числе Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды совместно работают над передачей Украине боевых танков Leopard 2", — отметил глава Пентагона.

Напомним, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц выразил надежду, что Украина получит 80 танков Leopard 2 до конца марта 2023 года. Сейчас в Германии стартовали учения украинских военных на соответствующих танках.

В свою очередь Польша уже предоставила 250 постсоветских танков Т-72, а также готовит к поставкам очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard.

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