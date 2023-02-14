Рыбные котлеты: простой рецепт полезного блюда

Очень вкусные котлеты получатся даже из недорогой рыбы.
Рыбные котлеты с манкой и сыром получатся воздушными, нежными и очень сочными. Хорошим гарниром будет отварной картофель или овощной салат.
Ингредиенты
- филе рыбы – 500 г
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 50 г
- лук репчатый – 1 шт.
- крупа манная – 2 ст. л.
- сыр твердый – 60 г
- соль, перец черный молотый
- зелень петрушки, укроп
Приготовление
Пропустите через мясорубку филе рыбы и очищенный лук. Натрите на мелкой терке сыр и одно отваренное яйцо. Выложите все в миску добавьте сырое яйцо, манную крупу, порубленную зелень, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут.
Сформируйте мокрыми руками из фарша котлеты.
В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте котлеты с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета.
Советы
- Для котлет подойдет любая рыба.
- На гарнир к рыбным котлетам можно подать отварной рис, картофельное пюре или овощной салат.
Читайте также: