Рыбные котлеты: простой рецепт полезного блюда

Очень вкусные котлеты получатся даже из недорогой рыбы.

Рыбные котлеты с манкой и сыром получатся воздушными, нежными и очень сочными. Хорошим гарниром будет отварной картофель или овощной салат.

Ингредиенты

филе рыбы – 500 г

яйца – 2 шт.

сыр твердый – 50 г

лук репчатый – 1 шт.

крупа манная – 2 ст. л.

сыр твердый – 60 г

соль, перец черный молотый

зелень петрушки, укроп

Приготовление

Пропустите через мясорубку филе рыбы и очищенный лук. Натрите на мелкой терке сыр и одно отваренное яйцо. Выложите все в миску добавьте сырое яйцо, манную крупу, порубленную зелень, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут.

Сформируйте мокрыми руками из фарша котлеты.

В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте котлеты с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета.

Советы

Для котлет подойдет любая рыба.

На гарнир к рыбным котлетам можно подать отварной рис, картофельное пюре или овощной салат.

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