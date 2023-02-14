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Рыбные котлеты: простой рецепт полезного блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
34
Время на прочтение
1 мин
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Рыбные котлеты: простой рецепт полезного блюда

Фото: Credits

Очень вкусные котлеты получатся даже из недорогой рыбы.

Рыбные котлеты с манкой и сыром получатся воздушными, нежными и очень сочными. Хорошим гарниром будет отварной картофель или овощной салат.

Ингредиенты

  • филе рыбы – 500 г
  • яйца – 2 шт.
  • сыр твердый – 50 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • крупа манная – 2 ст. л.
  • сыр твердый – 60 г
  • соль, перец черный молотый
  • зелень петрушки, укроп

Приготовление

Пропустите через мясорубку филе рыбы и очищенный лук. Натрите на мелкой терке сыр и одно отваренное яйцо. Выложите все в миску добавьте сырое яйцо, манную крупу, порубленную зелень, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут. 

Сформируйте мокрыми руками из фарша котлеты. 

В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте котлеты с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета.

Советы

  • Для котлет подойдет любая рыба.
  • На гарнир к рыбным котлетам можно подать отварной рис, картофельное пюре или овощной салат.

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Дата публикации
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