Мясные тефтели с рисом: классический рецепт

Тефтели по-домашнему – это аппетитные мясные шарики, тушеные в кисло-сладком томатном соусе.
Чтобы тефтели были вкуснее и лучше держали форму, в мясо добавляется рис.
Ингредиенты для тефтелей
- фарш – 600 г
- рис отварной – 250 г
- яйцо – 1шт.
- мука (для обваливания тефтелей)
- лук репчатый – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- соль
- черный перец
Для приготовления соуса:
- томатный сок – 400 г
- томатная паста – 40 г
- морковь – 2 шт. (средние)
- лук репчатый лук – 2 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- паприка – 1 ч. л.
- смесь итальянских трав – 0,5 ч. л.
- лавровый лист – 1 шт.
- перец черный молотый
- сахар, соль
- вода – 150 г
- растительное масло
Приготовление
Смешайте фарш с измельченным луком и чесноком, отваренным и остывшим рисом. Добавьте яйцо, соль, перец, тщательно вымесите. Формируйте тефтели, слегка отбивая, обваливайте в муке, излишки стряхивайте и выкладывайте на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при температуре 190 градусов десять минут.
Приготовьте соус: нарежьте лук полукольцами, морковь натрите на крупной терке. В сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте лук и морковь до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, слегка обжарьте. Добавьте томатный сок, воду, соль, сахар, специи и доведите до кипения. Запеченные тефтели выложите в сковороду с соусом, доведите до кипения. Тушите на слабом огне 40 минут при закрытой крышке.
Советы
- Для тефтелей используйте любой фарш.
- Количество воды можно немного изменить в зависимости от того, сколько соуса вы хотите получить.
- Тефтели подавайте со сметаной.
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