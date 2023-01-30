Мясные тефтели с рисом: классический рецепт

Чтобы тефтели были вкуснее и лучше держали форму, в мясо добавляется рис.

Ингредиенты для тефтелей

фарш – 600 г

рис отварной – 250 г

яйцо – 1шт.

мука (для обваливания тефтелей)

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

соль

черный перец

Для приготовления соуса:

томатный сок – 400 г

томатная паста – 40 г

морковь – 2 шт. (средние)

лук репчатый лук – 2 шт.

чеснок – 1 зубчик

паприка – 1 ч. л.

смесь итальянских трав – 0,5 ч. л.

лавровый лист – 1 шт.

перец черный молотый

сахар, соль

вода – 150 г

растительное масло

Приготовление

Смешайте фарш с измельченным луком и чесноком, отваренным и остывшим рисом. Добавьте яйцо, соль, перец, тщательно вымесите. Формируйте тефтели, слегка отбивая, обваливайте в муке, излишки стряхивайте и выкладывайте на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при температуре 190 градусов десять минут.

Приготовьте соус: нарежьте лук полукольцами, морковь натрите на крупной терке. В сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте лук и морковь до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, слегка обжарьте. Добавьте томатный сок, воду, соль, сахар, специи и доведите до кипения. Запеченные тефтели выложите в сковороду с соусом, доведите до кипения. Тушите на слабом огне 40 минут при закрытой крышке.

Советы

Для тефтелей используйте любой фарш.

Количество воды можно немного изменить в зависимости от того, сколько соуса вы хотите получить.

Тефтели подавайте со сметаной.

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