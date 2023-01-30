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Мясные тефтели с рисом: классический рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
505
Время на прочтение
2 мин
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Мясные тефтели с рисом: классический рецепт

Фото: Credits

Тефтели по-домашнему – это аппетитные мясные шарики, тушеные в кисло-сладком томатном соусе.

Чтобы тефтели были вкуснее и лучше держали форму, в мясо добавляется рис.

Ингредиенты для тефтелей

  • фарш – 600 г
  • рис отварной – 250 г
  • яйцо – 1шт.
  • мука (для обваливания тефтелей)
  • лук репчатый – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль
  • черный перец

Для приготовления соуса:

  • томатный сок – 400 г
  • томатная паста – 40 г
  • морковь – 2 шт. (средние)
  • лук репчатый лук – 2 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • паприка – 1 ч. л.
  • смесь итальянских трав – 0,5 ч. л.
  • лавровый лист – 1 шт.
  • перец черный молотый
  • сахар, соль
  • вода – 150 г
  • растительное масло

Приготовление

Смешайте фарш с измельченным луком и чесноком, отваренным и остывшим рисом. Добавьте яйцо, соль, перец, тщательно вымесите. Формируйте тефтели, слегка отбивая, обваливайте в муке, излишки стряхивайте и выкладывайте на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при температуре 190 градусов десять минут.

Приготовьте соус: нарежьте лук полукольцами, морковь натрите на крупной терке. В сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте лук и морковь до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, слегка обжарьте. Добавьте томатный сок, воду, соль, сахар, специи и доведите до кипения. Запеченные тефтели выложите в сковороду с соусом, доведите до кипения. Тушите на слабом огне 40 минут при закрытой крышке.

Советы

  • Для тефтелей используйте любой фарш.
  • Количество воды можно немного изменить в зависимости от того, сколько соуса вы хотите получить.
  • Тефтели подавайте со сметаной.

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Дата публикации
Просмотры
505
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