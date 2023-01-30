Военные сообщили, сколько "Калибров" держит Россия в Черном море 30 января

Россия вывела в Черное море 11 кораблей.
Российские оккупанты 30 января вывели на боевое дежурство в Черном и Азовском морях более 10 кораблей.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.
В Черном море российские войска держат 11 кораблей, среди которых среди которых два надводных и один подводный ракетоноситель. Суммарный залп "Калибров" – 20 ракет.
В Азовском море один вражеский корабль отслеживает надводную обстановку.
Кроме того, остается очень высокой угроза ракетной и минной опасности. С начала года на побережье и прибрежных водах Силами обороны уничтожено более 10 морских мин.
"В штормовом море враг держит и корабельную группировку с ракетоносителями и оставил с 4 сотни мин, которые волнами приносит к берегу. Не подвергайте себя опасности воздержитесь от прогулок вдоль моря, при сигналах воздушной тревоги оперативно и четко придерживайтесь алгоритма действий", — сказано в сообщении.
Напомним, российские военные держат в море на дежурстве два больших десантных корабля. Руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк пояснила, что сейчас "это просто демонстрация силы" — высадка российского десанта на Черноморском побережье маловероятна.
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