Военные сообщили, сколько "Калибров" держит Россия в Черном море 30 января

Российские оккупанты 30 января вывели на боевое дежурство в Черном и Азовском морях более 10 кораблей.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

В Черном море российские войска держат 11 кораблей, среди которых среди которых два надводных и один подводный ракетоноситель. Суммарный залп "Калибров" – 20 ракет.

В Азовском море один вражеский корабль отслеживает надводную обстановку.

Кроме того, остается очень высокой угроза ракетной и минной опасности. С начала года на побережье и прибрежных водах Силами обороны уничтожено более 10 морских мин.

"В штормовом море враг держит и корабельную группировку с ракетоносителями и оставил с 4 сотни мин, которые волнами приносит к берегу. Не подвергайте себя опасности воздержитесь от прогулок вдоль моря, при сигналах воздушной тревоги оперативно и четко придерживайтесь алгоритма действий", — сказано в сообщении.

Напомним, российские военные держат в море на дежурстве два больших десантных корабля. Руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк пояснила, что сейчас "это просто демонстрация силы" — высадка российского десанта на Черноморском побережье маловероятна.

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