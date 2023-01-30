"Наполи" вырвал победу над "Ромой" и продолжил господство в Серии А (видео)

"Партенопейцы" оторвались от ближайшего преследователя уже на 13 очков.

"Наполи" на домашней арене обыграл "Рому" в центральном матче 20-го тура итальянской Серии А – 2:1 .

Хозяева повели в счете на 17-й минуте, когда Виктор Осимхен безупречно обработал передачу Хвичи Кварацхелии в чужой штрафной и вколотил мяч под перекладину.

Римляне отыгрались на 75-й минуте – Стефан Эль-Шаарави замкнул прострел на дальней штанге.

Однако в конце встречи неаполитанцы сумели вырвать победу. На 86-й минуте результативный удар нанес Джованни Симеоне, который вышел на замену во втором тайме.

Обзор матча

Благодаря победе "Наполи" укрепил свое лидерство в Серии А. Команда Лучано Спаллетти имеет 53 очка и на 13 баллов опережает ближайшего преследователя – миланский "Интер". В свою очередь, "Рома" (37 пунктов) занимает шестую строчку.

В следующем туре "партенопейцы" 5 февраля на выезде сыграют против "Специи" украинского полузащитника Виктора Коваленко. А подопечные Жозе Моуринью днем ранее примут "Эмполи".

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