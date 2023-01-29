Эффект снятия очков: "Ювентус" неожиданно провалился в матче Серии А (видео)

"Ювентус" в поединке 20-го тура итальянской Серии А дома сенсационно уступил "Монце" со счетом 0:2 .

Уже на 10-й минуте гости поразили ворота Войцеха Щенсного, но после просмотра видеоповтора (VAR) гол Джанлуки Капрари был отменен из-за офсайда.

Однако еще до перерыва "Монца" смогла отличиться дважды – на 18-й минуте счет открыл Патрик Чуррия, а на 39-й Дени Мота закрепил преимущество гостей.

Во второй половине встречи туринцам не удалось даже сократить отставание в счете.

Обзор матча

"Ювентус" с 23 очками опустился на 13-е место в турнирной таблице Серии А. "Монца" (25 баллов) поднялась на 11-ю позицию.

В следующем туре "бьянконери" 7 февраля сыграют на выезде против "Салернитаны". "Монца" днем ранее примет "Сампдорию".

Напомним, недавно "Ювентус" лишили 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций. Также туринскому клубу грозит исключение из еврокубков.

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