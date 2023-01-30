М'ясні тюфтельки з рисом: класичний рецепт

Щоб вони були смачнішими і краще тримали форму, до м'яса додається рис.

Інгредієнти для тюфтельків

фарш — 600 г;

рис відварений – 250 г;

яйце – 1 шт.;

борошно (для обвалення тюфтельок);

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

сіль;

чорний перець.

Для приготування соусу:

томатний сік – 400 г;

томатна паста – 40 г;

морква – 2 шт. (середні);

цибуля – 2 шт.;

часник – 1 зубчик;

паприка – 1 ч. л.;

суміш італійських трав – 0,5 ч. л.;

лавровий лист – 1шт.;

перець чорний мелений;

цукор, сіль;

вода – 150 г;

олія.

Приготування

Змішайте фарш із подрібненою цибулею та часником, відвареним і остиглим рисом. Додайте яйце, сіль, перець, ретельно вимісіть. Формуйте тефтелі, злегка відбиваючи, обвалюйте в борошні, надлишки струшуйте і викладайте на деко, застелене пергаментом. Випікайте за температури 190 градусів десять хвилин.

Приготуйте соус: наріжте цибулю півкільцями, натріть моркву на великій тертці. У сковороду налийте трохи олії і обсмажте цибулю та моркву до золотистого кольору. Додайте томатну пасту, злегка обсмажте, томатний сік, воду, сіль, цукор, спеції та доведіть до кипіння. Запечені тюфтельки викладіть у сковороду із соусом, доведіть до кипіння. Тушкуйте на слабкому вогні 40 хвилин із закритою кришкою.

Поради

Для тюфтельок використовуйте будь-який фарш.

Кількість води можна трохи змінити залежнос від того, скільки соусу ви хочете отримати.

Тюфтельки подавайте зі сметаною.

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