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М'ясні тюфтельки з рисом: класичний рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
555
Час на прочитання
2 хв
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М'ясні тюфтельки з рисом: класичний рецепт

Фото: Credits

Tюфтельки по-домашньому – це апетитні м'ясні кульки, тушковані в кисло-солодкому томатному соусі.

Щоб вони були смачнішими і краще тримали форму, до м'яса додається рис.

Інгредієнти для тюфтельків

  • фарш — 600 г;
  • рис відварений – 250 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • борошно (для обвалення тюфтельок);
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • часник – 2 зубчики;
  • сіль;
  • чорний перець.

Для приготування соусу:

  • томатний сік – 400 г;
  • томатна паста – 40 г;
  • морква – 2 шт. (середні);
  • цибуля – 2 шт.;
  • часник – 1 зубчик;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • суміш італійських трав – 0,5 ч. л.;
  • лавровий лист – 1шт.;
  • перець чорний мелений;
  • цукор, сіль;
  • вода – 150 г;
  • олія.

Приготування

Змішайте фарш із подрібненою цибулею та часником, відвареним і остиглим рисом. Додайте яйце, сіль, перець, ретельно вимісіть. Формуйте тефтелі, злегка відбиваючи, обвалюйте в борошні, надлишки струшуйте і викладайте на деко, застелене пергаментом. Випікайте за температури 190 градусів десять хвилин.

Приготуйте соус: наріжте цибулю півкільцями, натріть моркву на великій тертці. У сковороду налийте трохи олії і обсмажте цибулю та моркву до золотистого кольору. Додайте томатну пасту, злегка обсмажте, томатний сік, воду, сіль, цукор, спеції та доведіть до кипіння. Запечені тюфтельки викладіть у сковороду із соусом, доведіть до кипіння. Тушкуйте на слабкому вогні 40 хвилин із закритою кришкою.

Поради

  • Для тюфтельок використовуйте будь-який фарш.
  • Кількість води можна трохи змінити залежнос від того, скільки соусу ви хочете отримати.
  • Тюфтельки подавайте зі сметаною.

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Дата публікації
Перегляди
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