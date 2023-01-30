М'ясні тюфтельки з рисом: класичний рецепт

Tюфтельки по-домашньому – це апетитні м'ясні кульки, тушковані в кисло-солодкому томатному соусі.
Щоб вони були смачнішими і краще тримали форму, до м'яса додається рис.
Інгредієнти для тюфтельків
- фарш — 600 г;
- рис відварений – 250 г;
- яйце – 1 шт.;
- борошно (для обвалення тюфтельок);
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник – 2 зубчики;
- сіль;
- чорний перець.
Для приготування соусу:
- томатний сік – 400 г;
- томатна паста – 40 г;
- морква – 2 шт. (середні);
- цибуля – 2 шт.;
- часник – 1 зубчик;
- паприка – 1 ч. л.;
- суміш італійських трав – 0,5 ч. л.;
- лавровий лист – 1шт.;
- перець чорний мелений;
- цукор, сіль;
- вода – 150 г;
- олія.
Приготування
Змішайте фарш із подрібненою цибулею та часником, відвареним і остиглим рисом. Додайте яйце, сіль, перець, ретельно вимісіть. Формуйте тефтелі, злегка відбиваючи, обвалюйте в борошні, надлишки струшуйте і викладайте на деко, застелене пергаментом. Випікайте за температури 190 градусів десять хвилин.
Приготуйте соус: наріжте цибулю півкільцями, натріть моркву на великій тертці. У сковороду налийте трохи олії і обсмажте цибулю та моркву до золотистого кольору. Додайте томатну пасту, злегка обсмажте, томатний сік, воду, сіль, цукор, спеції та доведіть до кипіння. Запечені тюфтельки викладіть у сковороду із соусом, доведіть до кипіння. Тушкуйте на слабкому вогні 40 хвилин із закритою кришкою.
Поради
- Для тюфтельок використовуйте будь-який фарш.
- Кількість води можна трохи змінити залежнос від того, скільки соусу ви хочете отримати.
- Тюфтельки подавайте зі сметаною.
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