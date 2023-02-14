Очільник Пентагону назвав країни, які передадуть Україні танки Leopard

Очільник Пентагону Ллойд Остін назвав країни, які ввійшли до "танкової коаліції" для України.

Міністр оборони США Ллойд Остін перерахував країни, які почали підготовку до передавання Україні бойових танків Leopard 2 або пообіцяли їх надати.

Про це Остін сказав перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України 14 лютого.

"Група країн, зокрема Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди, спільно працюють над переданням Україні бойових танків Leopard 2", – зазначив очільник Пентагону.

Нагадаємо, раніше німецький канцлер Олаф Шольц висловив сподівання, що Україна отримає 80 танків Leopard 2 до кінця березня 2023 року. Наразі у Німеччині стартували навчання українських військових на відповідних танках.

Своєю чергою, Польща вже надала 250 пострадянських танків Т-72, а також готує до постачання чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard.

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