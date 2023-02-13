В Німеччині стартували навчання українських військових на танках Leopard 2

У Німеччині стартували навчання українських військових на танках Leopard 2.

Про це сьогодні, 13 лютого, повідомляє німецький сайт телекомпанії Tagesschau з посиланням на слова речниці Міністерства оборони ФРН.

Навчання в основному відбуватиметься в школі танкових військ у Мунстері, Нижня Саксонія. Вони триватимуть до кінця першого кварталу, щоб синхронізувати підготовку військових ЗСУ з постачанням танків.

Скільки саме українських військових пройдуть навчання – наразі не відомо.

Нагадаємо, раніше видання Spiegel писало, що навчання українських військових буде прискореним та займе лише 6−8 тижнів. Зазвичай, підготовка займає кілька років.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц висловив сподівання, що Україна отримає 80 танків Leopard 2 до кінця березня 2023 року.

Читайте також: