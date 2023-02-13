В Німеччині стартували навчання українських військових на танках Leopard 2

Начання триватимуть до кінця першого кварталу.
У Німеччині стартували навчання українських військових на танках Leopard 2.
Про це сьогодні, 13 лютого, повідомляє німецький сайт телекомпанії Tagesschau з посиланням на слова речниці Міністерства оборони ФРН.
Навчання в основному відбуватиметься в школі танкових військ у Мунстері, Нижня Саксонія. Вони триватимуть до кінця першого кварталу, щоб синхронізувати підготовку військових ЗСУ з постачанням танків.
Скільки саме українських військових пройдуть навчання – наразі не відомо.
Нагадаємо, раніше видання Spiegel писало, що навчання українських військових буде прискореним та займе лише 6−8 тижнів. Зазвичай, підготовка займає кілька років.
Раніше німецький канцлер Олаф Шольц висловив сподівання, що Україна отримає 80 танків Leopard 2 до кінця березня 2023 року.
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