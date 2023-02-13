Учения будут длится до конца первого квартала.

В Германии стартовали учения украинских военных на танках Leopard 2.

Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает немецкий сайт телекомпании Tagesschau со ссылкой на слова пресс-секретаря Министерства обороны ФРГ.

Обучение будет в основном проходить в школе танковых войск в Мунстере, Нижняя Саксония. Они продлятся до конца первого квартала, чтобы синхронизировать подготовку военных ВСУ с поставкой танков.

Сколько именно украинских военных пройдут обучение – пока неизвестно.

Напомним, ранее издание Spiegel писало, что обучение украинских военных будет ускоренным и займет всего 6-8 недель. Как правило, подготовка занимает несколько лет.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц выразил надежду, что Украина получит 80 танков Leopard 2 до конца марта 2023 года.

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