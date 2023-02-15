Швеція розглядає запит України про передавання винищувачів Gripen

Швеція може передати Україні потужні винищувачі власного виробництва Gripen, однак є певні обмеження, пов’язані з цією допомогою.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише "Європейська правда".

"Нам, звісно, відомо (про запит України - ред.), про це просив і президент Зеленський. Коли йдеться про Gripen, наразі ми постаємо перед обмеженнями у зв’язку з тим, що ці літаки дуже важливі і для підтримання нашої територіальної цілісності й суверенітету. Тож це буде серйозною перешкодою в плані ресурсів нашої національної оборони", – сказав він.

Міністр уточнив, що наразі пріоритетом для Стокгольма є посилення протиповітряної оборони України.

Йонсон водночас наголосив, що Швеція, яка вже надала військової допомоги на близько мільярд євро, готова збільшувати її.

"Ми значно посилюємо нашу підтримку України. Ми вже наступного тижня почнемо передавати й навчати українських військових на понад 50 бойових машинах CV-90. Ми надаємо різні засоби ППО, зимовий одяг, і рішуче налаштовані посилити підтримку України", – резюмував він.

Винищувачі для України

У понеділок, 14 лютого, у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", де обговорювалось виділення нової допомоги Україні.

Голова Пентагону США Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі відповідаючи на запитання постачання Україні бойової авіації, відповів, що не має заяви щодо винищувачів.

Напередодні зустрічі міністрів понад 50 країн генсек НАТО Єнс Столтенберг допустив ймовірність передавання Україні сучасних літаків і зазначив, що таким чином Альянс не братиме участі у війні проти Росії, проте допоможе Україні.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак переконаний у майбутньому позитивному рішенні про передавання Україні винищувачів F-16, однак зауважив, що треба тиснути на союзників.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що наразі питання про постачання винищувачів ЗСУ не в центрі уваги, це питання можна обговорювати за кілька місяців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес зробив заяву щодо постачання винищувачів Україні, висловивши сумнів, що в найближчі кілька місяців чи навіть років Британія передасть їх Києву.

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