Вивозили під час стрілецького бою: із Вугледара евакуювали останню дитину

Попри складну ситуацію, у Вугледарі знаходться ще сотні дорослих, які відмовляються їхати з міста.

Із Вугледара, що на Донеччині, вивезли останню дитину разом із сім'єю. Місцевий священник з дружиною та трьома дітьми, 19, 18 та 15 років, попри вмовляння правоохоронців, категорично відмовлялися виїжджати з міста.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Родина мешкала у підвалі будинку на околиці міста, в 1 кілометрі від окупаційних військ. Сім'я не хотіла їхати, навіть попри очікування рідних у більш безпечному населеному пункті. Утім, врешті голову сім'ї вдалося вмовити евакуюватися. Їх на броньованому транспорті довезли до бабусі в місто Курахове.

"15-річний син священника залишався єдиною дитиною у місті, яке цілодобово штурмують російські війська. Ризикуючи життям, "білі янголи" провели чергову рятувальну операцію та під час стрілецького бою вивезли хлопчика з родиною", - йдеться в повідомленні.

Станом на сьогодні ситуація у Вугледарі залишається напруженою. Там знаходяться понад 300 дорослих, які відмовляються покидати рідне місто.

Раніше ми повідомляли, що бригада російської морської піхоти, яку ЗСУ розгромили під Вугледаром, лише на папері вважається "елітною". Насправді вона була укомплектована недосвідченими новобранцями.

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