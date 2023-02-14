Провал окупантів під Вугледаром: військовий експерт пояснив причину

Бригада російської морської піхоти, яку ЗСУ розгромили під Вугледаром у Донецькій області, лише на папері вважається "елітною", але насправді укомплектована недосвідченими новобранцями.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"З Далекого Сходу 155-та бригада морської піхоти. Там залишились військовослужбовці, які мають певний фах - їх тренували, це професійні військовослужбовці, хоч чомусь вони навчились. Але зробити морського котика з хлопця, якому 18 років, навіть в кіно неможливо, а в житті і поготів. Тому на папері це потужна сила - це спецназ, еліта. А насправді - починається обстріл, штурмова група йде, її обстрілюють, з цієї самої 155 бригади, вона не роззосереджується, не ховається в складках місцевості, а дістає лопати, починає мерзлий грунт копати, щоб вирити собі окоп. Це означає, що люди просто до війни не готові. Це нам на користь, хай таких далі посилають", - розповів він.

Як наголосив експерт, "наше завдання - знекровлювати ворога в цих боях і зробити його майже небоєздатним, щоб наш контрнаступ був вдалим".

Нагадаємо, під Вугледаром ЗСУ знищили велику колону російської техніки, яка штурмувала українські позиції. Відео потрапило в Мережу.

russian defense minister Shoigu: "Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully."



So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 10, 2023

Як розповів полковник СБУ Роман Костенко, росіяни тривалий час берегли свою техніку та намагалися штурмувати позиції ЗСУ піхотою, проте потім вирішили влаштувати прорив. Оскільки поля біля міста заміновані, колона техніки окупаційної армії вирушила дорогою і стала легкою мішенню для української артилерії. В результаті ЗСУ знищили танковий батальйон армії РФ. Окупанти лише за три дні наступу втратили під Вугледаром та Авдіївкою 103 одиниці військової техніки, включно з 36 танками.

Військовий експерт Михайло Притула оцінив втрати окупантів під Вугледаром у близько 6 тис. осіб за тиждень. Більшість з них були знищені на великій дистанції, навіть не встигнувши побачити жодного українського солдата.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що провал під Вугледаром підірвав віру росіян у здатність розпочати новий великий наступ.

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