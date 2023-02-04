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Підбитий російський танк утікав з поля бою під Вугледаром з палаючим задом: відео

Підбитий російський танк утікав з поля бою під Вугледаром з палаючим задом: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
230
Час на прочитання
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Підбитий російський танк утікав з поля бою під Вугледаром з палаючим задом: відео

Фото: скриншот з відео

Спробу ворожого танка утекти після влучання у нього протитанкової ракети зафіксував безпілотник.

У соцмережах з'явилося відео, на якому показана реакція екіпажу російського танка після того, як бронетехніку було уражено ракетою, випущеною українськими бійцями.

Кадри бою опублікував у Twitter користувач під ніком Special Kherson Cat.

"Російський танк тікає з фронту Вугледара з обстріляною задньою частиною", - йдеться у підписі до відео.

Кадри зроблені на Вугледарському напрямку, який упродовж останніх  днів став новою "гарячою точкою" бойових дій на Донбасі. На знімках, зроблених безпілотником, видно танк, що рухається полем бою, всіяним знищеною або покинутою бронетехнікою. В один момент протитанкова ракета влучає точно в танк.

Ворожа бронетехніка робить постріл з гармати в напрямку, звідки була запущена ракета, і хутко утікає з палаючою задньою частиною. Після того, як танк проходить таким чином кілька сотень метрів, біля нього відбувається ще один вибух – швидше за все, від артилерійського снаряда. Нарешті російський танк зупиняється, і екіпаж його покидає.

Нагадаємо, раніше соцмережах було опубліковано відео з поля бою, на якому російський танк дулом власної гармати, як мітлою, змітає групу російських військових, які перебували на бронетранспортері.

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Перегляди
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