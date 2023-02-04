Подбитый российский танк бежал с поля боя под Угледаром с горящим задом: видео

Попытку вражеского танка скрыться после попадания в него противотанковой ракеты зафиксировал беспилотник.

В соцсетях появилось видео, на котором показана реакция экипажа российского танка после того, как бронетехника была поражена ракетой, выпущенной украинскими бойцами.

Кадры боя опубликовал в Twitter пользователь под ником Special Kherson Cat.

"Российский танк убегает с фронта Угледара с обстрелянной задней частью", — говорится в подписи к видео.

Кадры сделаны на Угледарском направлении, которое за последние дни стало новой "горячей точкой" боевых действий на Донбассе. На снимках, сделанных беспилотником, виден танк, двигающийся по полю боя, усеяном уничтоженной или брошенной бронетехникой. В один момент противотанковая ракета попадает точно в танк.

Russian tank runs away from the Vuhledar front with burning ass pic.twitter.com/wG9WjzJYIQ — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) 4 февраля 2023

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Вражеская бронетехника производит выстрел из пушки в направлении, откуда была запущена ракета, и быстро сбегает с пылающей задней частью. После того, как танк проходит таким образом несколько сотен метров, возле него происходит еще один взрыв – скорее всего от артиллерийского снаряда. Наконец-то российский танк останавливается, и экипаж его покидает.

Напомним, ранее в соцсетях было опубликовано видео с поля боя, на котором российский танк дулом собственной пушки, как метлой, сметает группу российских военных, находившихся на бронетранспортере.

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