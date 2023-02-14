Провал оккупантов под Угледаром: военный эксперт объяснил причину

Бригада российской морской пехоты, которую ВСУ разгромили под Угледаром в Донецкой области, только на бумаге считается "элитной", но на самом деле укомплектована неопытными новобранцами.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"С Дальнего Востока 155-я бригада морской пехоты. Там остались военнослужащие, имеющие определенную профессию — их тренировали, это профессиональные военнослужащие, хоть чему-то они научились. Но сделать морского котика из парня, которому 18 лет, даже в кино невозможно, а в жизни и подавно.Поэтому на бумаге это мощная сила — это спецназ, элита. А на самом деле — начинается обстрел, штурмовая группа идет, ее обстреливают, из этой самой 155 бригады, она не рассредоточивается, не прячется в складках местности, а достает лопаты, начинает мерзлую почву копать, чтобы вырыть себе окоп. Это значит, что люди просто к войне не готовы. Это нам на пользу, пусть таких дальше посылают", — рассказал он.

Как подчеркнул эксперт, "наша задача — обескровливать врага в этих боях и сделать его почти небоеспособным, чтобы наше контрнаступление было удачным".

Напомним, под Угледаром ВСУ уничтожили большую колонну российской техники, которая штурмовала украинские позиции. Видео попало в Сеть.

Russian Defense ministr Shoigu: "Коррентно, борьба соперничества в Воскресенье области является успешной."



So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 10, 2023

Как рассказал полковник СБУ Роман Костенко, россияне долгое время сохраняли свою технику и пытались штурмовать позиции ВСУ пехотой, однако потом решили устроить прорыв. Поскольку поля возле города заминированы, колонна техники оккупационной армии отправилась по дороге и стала легкой мишенью для украинской артиллерии. В результате ВСУ уничтожили танковый батальон армии РФ. Оккупанты только за три дня наступления потеряли под Угледаром и Авдеевкой 103 единицы военной техники, включая 36 танков.

Военный эксперт Михаил Притула оценил потери оккупантов под Угледаром в около 6 тыс. человек за неделю. Большинство из них были уничтожены на большой дистанции, даже не успев увидеть ни одного украинского солдата.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) считают, что провал под Угледаром подорвал веру россиян в способность начать новое большое наступление.

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