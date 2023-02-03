Россияне пытаются окружить Угледар: восемь суток город был под плотным огнем

Армия Российской Федерации стремится окружить Угледар на Донбассе с двух сторон. Оккупанты не пытаются прорвать оборону ВСУ.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал заместитель городского головы Максим Вербовский.

"С 21 числа началась контратака врага. В течение восьми суток город был под плотным огнем артиллерии, "Градов" и вертолетов. Город разрушен. Повреждены 100% домов, вся инфраструктура города также разрушена", — рассказал Вербовский.

По его словам, россиянам удалось продвинуться в некоторые окрестные поселки вблизи Угледара. Впрочем, украинские военные отбросили их на прежние позиции. Заммэра называет ситуацию "стабилизированной, но тяжеловатой".

"Бои продолжаются каждый день. Все под контролем Вооруженных сил Украины. До города им еще идти километра два — это чтобы выйти хотя бы на окраины города", — подчеркнул Максим Вербовский.

Ситуация на фронте

В утренней сводке 3 февраля Генштаб сообщил, что на Новопавловском направлении оккупанты, кроме Угледара, также обстреляли Богоявленку, Пречистовку, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.

Минобороны Великобритании опубликовало карту боевых действий. Самые активные боевые действия продолжаются в Донецкой и Луганской областях. Российские захватчики несут там большие потери, но продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях: на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

Аналитики ISW отмечают, что у России нет сил, чтобы захватить более 11,3 тыс. квадратных километров неоккупированной Донецкой области. Большое российское наступление к апрелю 2023-го, вероятно, преждевременно завершится во время апрельского сезона весенних дождей, прежде чем будет достигнуто существенное оперативное влияние.

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