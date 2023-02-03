Наступні пів року війни будуть "критичними" - директр ЦРУ

За словами Бернс, Кремль бреше, що прагне до діалогу.

Директор американського Центрального розвідувального управління Вільям Бернс вважає, що наступні пів року війни будуть "критичними". Мовляв, диктатор РФ Володимир Путін робить ставку на те, що "політична втома" охопить усі країни Заходу.

Про це повідомляє CBS.

З його слів, упродовж наступних шести місяців на фронті будуть відбуватися ключові події. Цей період стане виршальним, вважає Бернс.

"Путін, я думаю, просто зараз робить ставку на те, що він може змусити час працювати на себе", - висловився директр ЦРУ.

Щобільше, Кремль наразі не зацікавлений у мирних переговорах - хоч і заявляє про протилежне, вважають у західній розвідці.

Не оминув Бернс і відносини агресорки Росії з Китаєм. За його словами глава КНР Сі Цзіньпін, ймовірно, був "вибитий з колії" слабкими військовими діями РФ. Втім, Пекін досі залишався "відданим партнерству", про який дві країни оголосили минулого року.

"Насправді, це теж має деякі обмеження. Просто тому, що я думаю - наскільки ми можемо судити сьогодні, - Сі Цзіньпін і китайське керівництво дуже неохоче надають смертоносну зброю Росії, в чому, як ми знаємо, дуже зацікавлені росіяни", – сказав Бернс.

Голова ЦРУ каже, що Китай залишається найбільшою геополітичною проблемою, з якою США зіштовхнуться у майбутні десятиліття, та найбільшим пріоритетом для його управління.

Наагадаємо, у середині січня цього року директор ЦРУ Вільям Бернс таємно навідався до України, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Видання The Washington Post писало, що Бернс прилітав, аби поділитись з українським керівництвом очікуваннями щодо подальших дій Кремля.

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