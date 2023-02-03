Путін привіз "ядерну валізку" на святкування Сталінградської битви - Mirror

Президент РФ Володимир Путін відвідав Волгоград, де святкували 80-ту річницю Сталінградської битви і, судячи з усього, взяв із собою "ядерну валізку". У помічників глави Кремля, які перебували поряд із ним, помітили дві чорні валізи, одна з яких, на думку оглядачів, була складним щитом для захисту від можливого замаху.

Про це пише The Mirror.

Путін прибув до меморіалу загиблим радянським солдатам у Другій світовій на броньованому лімузині Aurus у супроводі кортежу з 25 транспортних засобів, зокрема машини "швидкої допомоги".

На території розосередилися снайпери, а губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров мав перед зустріччю з Путіним відбути дев'ятиденний карантин.

Фото: Associated Press

Жителі міста отримали вихідні, щоб не з'являтися на вулицях поряд із місцем, до якого мав приїхати російський президент.

Повідомляється, що на вулицях відловлювали безпритульних собак, а будинки, що майже розвалилися, знесли, щоб Путін не бачив, у якій бідності живе його народ.

Нагадаємо, охоронців із подібними валізами бачили біля Путіна і протягом минулого року.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що насправді міститься у валізі з "червоною кнопкою".

"Раніше навіть її пристібали наручником, зараз теж є пристібка, але її майже не видно. Це в Радянському Союзі було прийнято, що цю валізу носять поруч з главою держави. До прикладу, у США його особливо не "світять". Вона або перебуває у транспорті, у якому їздить президент Штатів. Але якщо президент іде на довгу прогулянку, у його оточенні є людина з аналогічною валізою", – пояснив військовий експерт.

Жданов наголосив, що у СРСР і тепер у Росії цю валізу носять показово під час поїздок очільників країни за кордон.

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