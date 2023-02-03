Путин привез "ядерный чемодан" на празднование Сталинградской битвы — Mirror

Президент РФ Владимир Путин посетил Волгоград, где отмечалась 80-я годовщина Сталинградской битвы и, судя по всему, взял с собой "ядерный чемоданчик". У находившихся рядом с ним помощников главы Кремля заметили два черных чемодана, один из которых, по мнению обозревателей, был сложным щитом для защиты от возможного покушения.

Об этом пишет The Mirror.

Путин прибыл к мемориалу погибшим советским солдатам во Второй мировой на бронированном лимузине Aurus в сопровождении кортежа из 25 транспортных средств, в том числе машины "скорой помощи".

На территории рассредоточились снайперы, а губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров должен перед встречей с Путиным отбыть девятидневный карантин.

Фото: Associated Press

Жители города получили выходные, чтобы не появляться на улицах рядом с местом, к которому должен был приехать российский президент.

Сообщается, что на улицах отлавливали бродячих собак, а почти развалившиеся дома снесли, чтобы Путин не видел, в какой бедности живет его народ.

Напомним, охранников с подобными чемоданами видели у Путина и в течение прошлого года.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что на самом деле находится в чемодане с "красной кнопкой".

"Раньше даже ее пристегивали наручником, сейчас тоже есть пристежка, но ее почти не видно. Это в Советском Союзе было принято, что этот чемодан носят рядом с главой государства. К примеру, в США его особо не "светят". Он или находится в транспорте, в котором ездит президент Штатов. Но если президент идет на долгую прогулку, в его окружении есть человек с аналогичным чемоданом", – объяснил военный эксперт.

Жданов подчеркнул, что в СССР и сейчас в России этот чемодан носят показательно во время поездок руководителей страны за границу.

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