Следующие полгода войны будут "критическими" — директр ЦРУ

По словам Бернс, Кремль лжет, что стремится к диалогу.

Директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс считает, что следующие полгода войны будут "критическими". Мол, диктатор РФ Владимир Путин делает ставку на то, что "политическая усталость" охватит все страны Запада.

Об этом сообщает CBS.

По его словам, в течение следующих шести месяцев на фронте будут проходить ключевые события. Этот период станет решающим, считает Бернс.

"Путин, я думаю, прямо сейчас делает ставку на то, что он может заставить время работать на себя", – высказался директр ЦРУ.

Более того, Кремль пока не заинтересован в мирных переговорах — хоть и заявляет об обратном, считают в западной разведке.

Не обошел Бернс и отношения агрессорки России с Китаем. По его словам, глава КНР Си Цзиньпин, вероятно, был "выбит из колеи" слабыми военными действиями РФ. Впрочем, Пекин до сих пор оставался "верным партнерству", о котором две страны объявили в прошлом году.

"На самом деле, это тоже имеет некоторые ограничения. Просто потому, что я думаю – насколько мы можем судить сегодня, – Си Цзиньпин и китайское руководство очень неохотно предоставляют смертоносное оружие России, в чем, как мы знаем, очень заинтересованные россияне", – сказал Бернс. .

Глава ЦРУ говорит, что Китай остается наибольшей геополитической проблемой, с которой США столкнутся в предстоящие десятилетия и наибольшим приоритетом для его управления.

Напомним, в середине января этого года директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Издание The Washington Post писало, что Бернс прилетал, чтобы поделиться с украинским руководством ожиданиями дальнейших действий Кремля.

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