Вывозили во время стрелкового боя: из Угледара эвакуировали последнего ребенка

Несмотря на сложную ситуацию, в Угледаре находятся еще сотни взрослых, которые отказываются уезжать из города.

Из Угледара в Донецкой области вывезли последнего ребенка вместе с семьей. Местный священник с женой и тремя детьми, 19, 18 и 15 лет, несмотря на уговоры правоохранителей, категорически отказывались уезжать из города.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Семья жила в подвале дома на окраине города, в 1 километре от оккупационных войск. Они не хотели уезжать, даже несмотря на ожидания родных в более безопасном населенном пункте. Впрочем, главу семьи удалось уговорить эвакуироваться. Их на бронированном транспорте довезли к бабушке в город Курахово.

"15-летний сын священника оставался единственным ребенком в городе, который круглосуточно штурмуют российские войска. Рискуя жизнью, "белые ангелы" провели очередную спасательную операцию и во время стрелкового боя вывезли мальчика с семьей", — говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшний день ситуация в Угледаре остается напряженной. Там находятся более 300 взрослых, которые отказываются покидать родной город.

Ранее мы сообщали, что бригада российской морской пехоты, которую ВСУ разгромили под Угледаром, только на бумаге считается "элитной". На самом деле она была укомплектована неопытными новобранцами.

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