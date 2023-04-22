Оккупанты заявляют о работе ПВО в Крыму

Говорят, что разрушений нет.

Российские кафиры заявили, что в аннексированном Крыму сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщил самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей.

"Системы противовоздушной обороны отработали в небе над Крымом, жертв и разрушений нет", говорится в сообщении.

Аксенов призывает жителей оккупированного полуострова "соблюдать покой". Больше деталей о ПВО не сообщается.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе в субботу утром, 22 апреля, произошел очередной "хлопок" – в городе раздался взрыв. Впоследствии в сторону района Нового Мелитополя оккупанты направили "скорую" и пожарных.

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