В Лимане СБУ разоблачила 9 коллаборантов, некоторые с "высокими должностями"

В Донецкой области в прифронтовом Лимане задержали бывшего командира караула городского Центра безопасности граждан, работавшего на российских захватчиков.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как стало известно, разоблачены три коллаборанта, которые после захвата города вступили в ряды оккупационной администрации. Двух из них назначили на "должности" в "отдел внутренней политики и взаимодействия со СМИ" и "отдел земельных отношений", а еще один ˗ стал "охранником горсовета".

Им объявили подозрение по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В ходе оперативных действий в Лимане задержан также 38-летний житель города, который передавал рашистам информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории района. Коммуникацию с агрессором поддерживал из-за запретной в Украине соцсети "Одноклассники".

Кроме того, правоохранителям удалось задержать еще 4 преступника. Они распространяли в соцсетях призывы в поддержку окупантов, а также сообщения, в которых оправдывали военные преступления рашистов.

По всем разоблаченным фактам незаконной деятельности продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Отметим, за минувшие сутки ВСУ отразили 53 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут. За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 30 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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