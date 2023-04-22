Россияне штурмовали позиции ВСУ, продолжается бой за Бахмут: Генштаб о ситуации на фронте

За минувшие сутки ВСУ отразили 53 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В эпицентре боевых действий остается город Бахмут.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 30 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов Леоновка и Гремяч Черниговской области; Шалыгино, Волфине и Кондратовка – Сумской, а также Гоптовка и Волчанские Хутора на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток прошедших противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, провел штурмовые действия неподалеку от населенного пункта Лиман Первый, успеха не имел. Вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Котляровка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное и Звоновка Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут. Вблизи Григоровки и Богдановки противник вел безуспешные наступательные действия.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тонечко, Первомайское, Невельское Донецкой области и ряд других.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки отражены атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам снова подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара. Обстрелял также Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву, Большую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще 2 важных военных объекта противника.

Напомним, в течение прошедшего дня россияне совершили обстрелы 4 пограничных громад – Хотинской, Белопольской, Шалыгинской и Новослободской. Зафиксировано 114 "прилетов" из минометов, артиллерии, гранатометов.

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