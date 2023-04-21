Прогноз погоды на 22 апреля: в Украине будет дождь, но станет теплее

В субботу, 22 апреля, часть Украины охватят дожди . Температура воздуха будет плюсовой – местами столбики термометров покажут до 17° тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. На юге, востоке, в большинстве центральных и Сумской областях будет дождь. На остальной же территории без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять 2-7° тепла. Лишь на южной части страны столбики термометров ночью поднимутся до +10°. Днем на подавляющем большинстве территории страны прогнозируется от +12° до +17°. Чуть меньше будут температурные показатели в восточных областях — 8-13° тепла.

Прогноз погоды в Киевской области

В субботу, 22 апреля, в регионе будет облачно с прояснениями. Осадков не предполагают. Скорость северного ветра 5-10 м/с.

В Киевской области ночью температура воздуха будет +2-7°, а днем поднимется до +12-17°. В столице ночью столбики термометров покажут 5-7 градусов тепла, а уже днем 14-16 градусов тепла.

Погода в Карпатах

В субботу в Карпатах ночью синоптики прогнозируют от 3° тепла до 2° мороза. Днем столбики термометров поднимутся до +5-10°.

Кроме того, синоптики предупреждают об опасности схождения лавин на высокогорье украинских Карпат. Значительная снеголавинная опасность содержится:

на высокогорье Ивано-Франковской области.

на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Низкая снеголавинная опасность ожидается:

на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич в своем обзоре на неделю, 17-23 апреля, предупреждал об ухудшении погоды. По его словам, дожди возобновятся в большинстве областей, местами осадки будут сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра.

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